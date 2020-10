Jorge Jesus: um "sinal" sobre o mercado e nota sobre Todibo

Jorge Jesus, treinador do Benfica

O técnico do Benfica diz que os treinadores "nunca ficam satisfeitos", mas faz um balanço positivo da ação do clube da Luz no mercado.

Qualidade do plantel aumentou? "O Benfica procurou melhorar o seu plantel, é verdade que o Benfica ainda agora no regresso aos treinos teve seis ou sete jogadores fora, porque estavam nas seleções, no ano passado isto não acontecia, se calhar... Isto é um sinal que o Benfica melhorou na qualidade dos jogadores".

Ficou satisfeito com o mercado? "Sobre o mercado, claro que fiquei satisfeito. Na verdade nós nunca ficamos satisfeitos, um treinador quer sempre mais. Em tudo o que foi possível, o Benfica fez o máximo para satisfazer os desejos da equipa. Nem sempre conseguimos o que queremos, mas é e será sempre assim. Temos de partir para este campeonato com os jogadores que temos e, com os que temos, estamos satisfeitos".

Sobre Todibo, o último reforço: "O Todibo veio quase no fecho da janela, é um miúdo que estava sem competição, já é difícil chegares a um clube para te adaptares, ainda se torna mais difícil se não estiveres em competição. Vai ter mais tempo para entrar dentro das indicações do treinador e das ideias da equipa. Pouco e pouco vamos conhecendo-o melhor".

Falecimento de Luís Santos, técnico de equipamentos: "Uma mensagem à família do nosso roupeiro Luís, que faleceu. Queria dar os meus pêsames à família, foram 30 anos de Benfica, um beijo grande para a esposa e as filhas".