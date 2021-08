Jorge Jesus: um balanço do percurso já feito e uma certeza sobre Darwin

Declarações de Jorge Jesus na antevisão ao jogo com o Tondela, da quarta jornada do campeonato.

Balanço da época até ao momento: "O objetivo que foi alcançado foi chegar à fase de grupos da Champions. De resto, ganhámos os jogos que temos feito e amanhã queremos fazer o mesmo frente ao Tondela, que é uma equipa organizada, com jogadores rápidos na frente e com uma ideia de jogo muito boa. Temos o mesmo respeito pelo Tondela do que tivemos pelo PSV."

Darwin: "Jogou em Barcelos 20/25 minutos, nós fomos para a Holanda e ele ficou a trabalhar aqui. Vai estar convocado para amanhã."