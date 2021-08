Jorge Jesus: "Trocar o pneu do carro em andamento é complicado"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a vitória por 2-1 em casa do Moreirense.

Seis alterações no onze inicial: "Tínhamos de mexer depois do jogo em Moscovo. Os jogadores estavam fatigados e as mexidas tiraram alguma qualidade À equipa, embora a primeira parte tenha sido boa. Criámos situações para estar a ganhar por mais ao intervalo. Na segunda parte, com a expulsão, ficou mais complicado. Mas mesmo nos jogadores que entraram notou-se alguma falta de frescura física."

Resposta dada pelos reforços: "Trocar o pneu do carro em andamento é complicado. O Roman [Yaremchuk] chegou há pouco, não conhece a equipa. O Meite ainda precisa de muito jogar para estar ao nível dos outros, mas esteve bem. Não esperava mais nem menos dele. O Gil Dias já tem mais tempo com a equipa e podia ter feito melhor."

Expulsão de Diogo Gonçalves: "Temos de saber jogar melhor com menos um. Mas hoje não conseguimos, ate porque a equipa não está capaz fisicamente. É o primeiro jogo, estamos a crescer. Mas ainda não há capacidade física para aguentar este ritmo. Só se aguenta com muitas mexidas no onze titular, arriscando o rendimento da equipa."

Pensava lançar Yaremchuk? "Pensava. Se tivéssemos a ganhar por mais do que um ao intervalo... ele ainda não treinou com a equipa. Era uma oportunidade que eu lhe podia dar para jogar e fazer o primeiro treino com a equipa. A pré-época dele começa agora."