Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, à BTV depois da vitória por 2-0 sobre o Boavista.

Benfica continua sem penáltis a favor e lance de golo anulado a Taarabt: "Há este nova lei do contacto e os árbitros refugiam-se nisso. Marcam falta logo. Que eu saiba, o futebol é um jogo em que pode haver contacto entre os jogadores. Isto não é basquetebol. E mesmo no basquetebol pode haver contacto. No futebol, quando há contacto, tudo o que seja lances em que os jogadores estão a cobrir os espaços para o adversário não entrar, os árbitros não entendem nada disto... eles nunca jogaram. E como não jogaram, não entendem. Não têm conhecimento do que é o jogo, têm conhecimento do que são as leis do jogo. Mas o jogo tem coisas para além das leis. Acho que os árbitros deviam todos fazer uma reciclagem com as pessoas do futebol, com os treinadores. Para que lhes [aos árbitros] explicassem que há muitos momentos do jogo em que as leis são menos importantes do que o conhecimento do próprio jogo. Nos outros países também acontece isto. Agora, os jogadores que defendem é que vão com a cara aos braços do adversário e depois é logo 'aiii'. E os árbitros estão a ir muito atrás destas jogadas. Têm tempo para reverter, têm o VAR. E sobre a jogada do Adel, o árbitro tinha de deixar acabar a jogada e não deixou. Mas se todos conversarmos, penso que o nosso futebol vai melhorar. Toda a gente se queixa dos árbitros, o que é que está errado? Não são duas ou três equipas, são todos a queixar-se dos árbitros. O que é que está errado?"

Penálti revertido:

Golo anulado por falta de Taarabt:

Análise ao jogo: "Foi um jogo mais fácil do que pensava que ia ser. A expulsão do Boavista cedo também fez com que eles, praticamente, não conseguissem ter oportunidades. A equipa esteve confiante, sentia que a qualquer momento podia fazer golo. Fez dois e podia ter feito mais, devíamos ter acelerado o jogo para o 3-0 e o 4-0. Mas procurámos não sofrer golos e controlámos o resultado. O Seferovic fez dois golos, está num momento muito bom, o que é importante visto que o Darwin está a recuperar de lesão. É mais uma vitória sem sofrer golos. Nos últimos sete jogos, sofremos um golo. Agora é preparar a equipa para Braga. Nota-se que alguns jogadores estão a crescer e a equipa também fica melhor."