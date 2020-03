Jorge Jesus tira brilho a reforço do Benfica: "Há melhores do que ele, mais que um"

Técnico português, que comandou o Flamengo a vários títulos, diz que "há melhores" no Brasil para assumir as funções de Pedrinho.

Primeira contratação do Benfica já assegurada para a próxima temporada, Pedrinho, que vai custar ao campeão português 20 milhões de euros, levanta algumas dúvidas a Jorge Jesus.

Questionado no Brasil sobre o futuro do extremo no clube da Luz e quanto à capacidade de afirmação do jogador de águia ao peito, o treinador português apontou a existência de vários atletas no futebol brasileiro com maior valia do que o jovem de 21 anos. "Se me perguntar se há jogadores no Brasil naquela posição melhores do que ele, direi que há, mais que um, muito mais. O Cebolinha [como é conhecido Éverton, do Grémio], Dudu [Palmeiras], Rony [Palmeiras], Michael [Flamengo]... Já disse quatro", atirou, no programa "Jogo Sagrado", do canal "Fox Sports Brasil", apontando atletas de nomeada naquele posto em terras canarinhas.

"Pode dar certo, é um bom jogador. Mas estes jogadores têm mais potencial do que ele", acrescentou ainda, sobre o extremo, que será hoje anunciado oficialmente como reforço do Benfica para as próximas cinco temporadas, até 2025.

Na chegada a Lisboa, no último domingo, Pedrinho suscitou muitos comentários por parte de adeptos, nas redes sociais, devido ao facto de se apresentar com um boné com um leão, animal cujo rival Sporting tem como símbolo. Jesus acredita que "os adeptos vão esquecer" esse facto.

Apalavrada com o Corinthians nos derradeiros dias de janeiro, a transferência de Pedrinho ficou definitivamente fechada na última semana. O Benfica acordou todos os detalhes com o Timão, que dispensou mesmo o jogador da partida com o Novorizontino de forma a que este viajasse com destino à capital portuguesa. Em Lisboa desde domingo, Pedrinho já fez todos os exames, antes de assinar até 2025, num contrato que lhe irá permitir auferir de águia ao peito 1,5 milhões de euros líquidos por ano.