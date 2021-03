"Jorge Jesus tentou depois almoçar comigo, mas eu respondi: 'Não vou'"

Abel Braga recorda passagem do português pelo Flamengo.

Abel Braga, treinador que orientou o Flamengo antes da chegada de Jorge Jesus ao Brasil, abordou o relacionamento com o atual treinador do Benfica e até um convite para almoçar... que recusou.

"O Jorge fez um trabalho fantástico, não adianta. Não foi boa a maneira como saiu, não precisava. Como eu acho que, quando entrou, podia ter pegado no telefone, ligar-me. Ele tentou depois almoçar comigo. Nunca me convidou em Portugal, onde passei seis anos e meio, e respondi: 'Não vou'. Está a passar um momento difícil agora, com o Benfica, que contratou muito. Mas é um grande treinador, não tenho dúvidas", afirmou o treinador brasileiro em entrevista ao canal de Alê Oliveira, no Youtube.

"O Flamengo tinha uma equipa montada, a verdade é essa. Quando saiu Cuellar, foi quando eu sai. Depois vieram Rafinha, Mari, Filipe Luís e Gerson. O mais criticado era o Arão, recuou um pouquinho. Gerson é um mérito do Jesus e está brilhante. Ninguém pode discutir o trabalho", continuou Abel Braga.

A terminar, uma análise ao trabalho de Jesus no Benfica. "Ele fez um trabalho muito bom no Benfica. Mas a Libertadores daqui, que lá é a Champions, não ganhou. Foi para o Sporting, a coisa não correu tão bem. Não acredito que tenha passado um momento tão bom como no Flamengo, que foi excecional", considerou.

Abel Braga, 68 anos, lutou, ao comando do Internacional, pelo título brasileiro até ao último minuto do campeonato, perdido para o Flamengo de Rogério Ceni. Em Portugal orientou Rio Ave, Famalicão, Belenenses e V. Setúbal.