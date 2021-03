Jorge Jesus: "Tenho falado muito com o Seferovic e ele, pouco a pouco, tem vindo a melhorar"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus após o jogo Belenenses SAD-Benfica (0-3), da 22.ª jornada da I Liga

Em desvantagem: "Estar atrás dos rivais e ter capacidade emocional e confiança não é fácil, e demonstra o caráter dos jogadores, que estão com boa cabeça para enfrentar esta fase final do campeonato. Vamos jogo a jogo e queremos passar para terceiro e depois para segundo, sabendo que estamos dependentes do que os rivais possam fazer."

Sobre Seferovic: "Tenho falado muito com o Seferovic, corrigido posicionamentos; " na área, e ele pouco a pouco tem vindo a melhorar. Comigo, os pontas de lança no Benfica fazem 30 golos e tenho estado a tentar corrigir posicionamentos, que lhe dá mais chances de fazer golo. Vamos à procura de chegar perto dos primeiros lugares e é isso que temos de perseguir. Não podemos falhar, não há margem para recuperar e não temos outro caminho senão pensar assim."

Sobre Lucas Veríssimo: "O Lucas Veríssimo tem sido praticamente imbatível, é muito focado e inteligente, percebe com facilidade as mensagens e estamos contentes com o desempenho dele."