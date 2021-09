Jorge Jesus sobre Weigl: "Quem é que não perde bolas durante o jogo?"

Declarações de Jorge Jesus após o Benfica-Boavista (3-1) da sexta jornada da Liga Bwin

Sobre Darwin: "Já demonstrou toda a qualidade que tem. Tem características que não são comuns nos avançados de hoje. Teve de ser operado. Andou muito tempo com aquele problema, até ser diagnosticado. Joga dentro daquilo que sabe jogar."

Sobre Weigl: "Nem lhe disse nada em relação ao golo do Boavista. Quem tem mérito é o jogador adversário. Quem é que não perde bolas durante o jogo? Só é golo porque é um remate de bandeira. Tem umas características especiais. Tem-se sentido cada vez melhor fisicamente. Jogar com três atrás também é melhor para ele. Ele valorizou-se também porque joga muito melhor com o sistema de três centrais."

Saída de Diogo Gonçalves: "A alteração foi forçada. O Diogo saiu lesionado. Ressentiu-se do mesmo problema. A entrada do Lázaro...Nota-se que é experiente, que não arrisca muito. É um jogador forte no passe. Está a adaptar-se. O onze só tinha dois elementos novos, João Mário e Yaremchuk. Muitas vezes, nas bolas paradas, os novos jogadores ainda não sabem o que têm de fazer."