Jorge Jesus sobre Sérgio Conceição: "Ainda bem que pode estar no banco"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o FC Porto

Clima de impunidade no futebol português e Conceição no banco: "Acho que há um clima de impunidade no futebol português. Já falei na semana passada: acho que as autoridades que têm competência estão a perder autoridade. O resto são problemas que me ultrapassam, têm a ver com leis e não sei as leis todas. Sei que normalmente no futebol as decisões são competências jurídicas do foro desportivo, e não de tribunais civis. Não me compete a mim analisar isso. Quanto ao facto de o meu colega estar no jogo, ainda bem. Treinador principal é treinador principal."

Terceiro clássico da temporada entre as duas equipas: "Podemos olhar para este jogo de várias maneiras. Nas últimas duas equipas que representei em Portugal ganhei dez ou 12 vezes ao FC Porto, mas também perdi algumas. O FC Porto tem um treinador que está no clube há três anos. Neste momento, os jogadores do Benfica já têm mais tempo de treino comigo, já têm as ideias mais dentro daquilo que queremos e estamos muito melhores do que quando defrontámos o FC Porto nas últimas duas vezes."

Jogo da primeira volta: "Se vamos repetir estratégia do Dragão? O momento não é o mesmo. O Nuno Tavares tem estado fora por lesão, voltou na outra semana aos treinos. A situação é diferente. Vamos trabalhar sobre o que temos feito, sobretudo na segunda volta, dentro de uma linha pensamento."