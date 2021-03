Autor do segundo golo na vitória do Benfica sobre o Braga, Seferovic chegou aos 14 golos na Liga NOS - um a menos que o artilheiro Pedro Gonçalves, do Sporting.

Se avançado vive de golos, como se costuma dizer no futebol, então a vida do suíço Seferovic tem corrido bem nos últimos tempos. Contra o Braga, o jogador de 29 anos marcou o quinto golo nos últimos três jogos e chegou ao total de 14 na Liga NOS - a um de Pedro Gonçalves, do Sporting.

Autor do segundo golo na vitória do Benfica sobre o Braga, este domingo, Seferovic recebeu a avaliação positiva do técnico Jorge Jesus. Para o treinador, a confiança do grupo vem a influenciar no bom momento individual do avançado suíço.

"A confiança vem com as vitórias coletivas e o avançado vive do golo, começa a ficar mais moralizado e as decisões deles são as melhores. Se o avançado não faz golo fica sempre a duvidar, mas ele está a fazer e fisicamente também está muito bem. [Ainda assim] Os dois cabeceamentos que teve, tinha que fazer um golo. Teve três oportunidades, fez um golo, não é mau", disse Jesus.

Severovic bisou nos dois jogos anteriores, com Belenenses e Boavista. Em 21 jogos na Liga, marcou 14 golos - média de 0,67 golo/jogo. Esta é a quarta temporada do avançado na Luz, onde soma 61 golos em 162 jogos.