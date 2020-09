Jorge Jesus sobre Rúben Dias: "Fui habituado no Benfica a vender os melhores jogadores"

Antes ainda de surgir a notícia de que Rúben Dias será reforço do Manchester City, o treinador do Benfica, Jorge Jesus abordou, ainda como uma possibilidade, a saída do defesa-central.

"Rúben Dias intocável? Não há intocáveis. Quer dizer, há. O Messi e o Ronaldo que são de outra galáxia... os outros não são", afirmou esta sexta-feira Jorge Jesus, quando confrontado na antevisão do Benfica-Moreirense sobre uma eventual saída de Rúben Dias neste mercado de transferências.

"Há jogadores importantes e o Rúben Dias é um. Porque é um dos titulares da equipa, pelo que tem feito na Academia do Seixal, porque é o único internacional português que joga a titular no Benfica. Quer dizer alguma coisa. Uma equipa como o Benfica que só tem um titular da Seleção portuguesa, quer dizer alguma coisa. Tem muito valor, é muito importante naquele setor e temos só três centrais agora. Queremos contratar outro", disse o treinador do Benfica, antes ainda de surgir a notícia de que Rúben Dias será reforço do Manchester City.

"Também fui habituado no Benfica a vender os melhores jogadores. Se começar pelo Rúben Dias... fui habituado assim. Se gostava? Não. Mas se pelo fator financeiro for importante que ele saia... ok. Estamos abertos, o treinador tem de perceber isso tudo", concluiu.