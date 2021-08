Jorge Jesus sobre o Gil Vicente: "Eu olho e digo 'já vi isto em qualquer lado...'"

Treinador do Benfica reagiu aos elogios tecidos por Ricardo Soares, treinador dos gilistas, antes do embate de sábado entre as duas equipas.

O Benfica desloca-se no sábado ao reduto do Gil Vicente, em partida da terceira jornada da Liga Bwin e, na antevisão ao encontro, o técnico da equipa de Barcelos, Ricardo Soares, teceu elogios aos métodos utilizados por Jorge Jesus, admitindo até inspirar-se nos mesmos.

"Aprecio particularmente o trabalho do Jorge Jesus. Ele teve alguma influência naquilo que sou hoje como treinador", disse. Na conferência de Imprensa de Jesus, o técnico do Benfica reconheceu que há alguns aspetos do estilo de jogo do Gil Vicente que se assemelham ao das águias.

"Eu também observo, como é normal, analiso as equipas com quem nós jogamos, que neste caso é o Gil Vicente. Eu olho e vejo coisas ali em que digo 'já vi isto em qualquer lado'. Mas isso faz parte. Temos sempre alguem que nos inspira quando estamos a começar. Não é só ele [Ricardo Soares]. Há dentro e fora de Portugal", assinalou Jorge Jesus, retribuindo os elogios: "É um jovem técnico com muita qualidade e o Gil Vicente também joga com qualidade", rematou.