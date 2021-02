Jorge Jesus sobre a recuperação: "Sei o quanto me custou, mas estou pronto para outra"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a vitória por 3-1 no terreno do Estoril.

A Taça de Portugal passa a ser mais importante agora? "A Taça de Portugal é o segundo troféu mais importante, depois do campeonato. Todos gostam de a ganhar. Independentemente do que possa a acontecer no campeonato, a Taça de Portugal continua a ser muito importante para o Benfica."

Equipa está mais confiante? "Não só está mais confiante, como já corre mais, tem mais intensidade. E ganhando, fica mais confiante. Já não se sente a equipa a arrastar-se durante o jogo. Está a recuperar e vamos melhorando."

Já se sente melhor depois de recuperar da covid-19? "Se tivesse de jogar, não conseguia. Mas já tenho os pulmões bem abertos, já posso gritar. Sei o quanto me custou, quantos dias estive sem poder respirar. Sei o que é covid-19, perdi seis quilos, mas já estou pronto para outra."