Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, partiu esta segunda-feira para a Turquia e no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, falou à Sport TV.

Jorge Jesus afirma que as contas do título em Portugal não estão fechadas, mas que a vantagem pontual do Benfica é confortável.

"Nada está ganho, mas o Benfica tem uma pontuação que lhe dá alguma garantia, mas não dá uma certeza", afirmou o treinador do Fenerbahçe, esta segunda-feira, em declarações à Sport TV, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.