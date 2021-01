Jesus: "Sinto-me impotente, não tenho força para poder reverter seja o que for"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Técnico do Benfica alonga-se no comentário ao surto de covid-19 no plantel encarnado e frisa que "nenhum treinador estava habituado a isto".

Houve estratégia especial para travar Corona frente ao FC Porto? "Não sei em que sentido é essa pergunta. Todos os treinadores têm estratégias para cada jogo, estratégias táticas, nao são de falar... São posicionais, de marcação, de ganhar espaço, de tirar espaço... Todos os treinadores têm essas estratégias."

Balanço da época até ao momento: "Não posso fazer um balanço neste momento, só quando acabarem as competições em Portugal é que poderei fazer. Ainda vamos a meio... Como é que posso fazer uma avaliação? Aqui não há vencedores de inverno, os vencedores são no final do campeonato. Só aí é que poderemos fazer uma comparação da época."

Impacto da covid-19 na preparação dos jogos: "Claro que se torna difícil. Se me perguntar qual era a equipa que tinha na cabeça ontem era uma, depois de saber o teste já é outra. O Ody [Vlachodimos] e o Everton vão ficar de fora, isto é sempre uma incerteza. Podes estar a pensar num onze num dia e depois ficas sem dois ou três jogadores. Uma coisa é não teres um ou dois, outra coisa é não teres dez ou onze jogadores. Nenhum treinador estava habituado a isto. Sinto-me impotente, não tenho força para poder reverter seja o que for. É com os que tenho em condições que vou para a luta. Não há nada que possa fazer."