Declarações de Jorge Jesus na antevisão do Benfica-Sporting, partida da 13ª jornada da Liga Bwin

Casos de covid na Liga Bwin: " Não é uma novidade só no futebol. E no mundo. O futebol tem que se adaptar, corrigir-se, jornada a jornada, em função do que acontecer. Agora parar o campeonato, nunca."

