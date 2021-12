Jorge Jesus: "Se não sabes o que fizeste mal quando não ganhas, não melhoras"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Famalicão (1-4)

Reação pós-Sporting: "As vitórias dão sempre alento. Treinadores e equipa vivem com vitórias. Se não vives com vitórias tudo está errado. A verdade é o todo, não é uma parte. Não é um jogo. Se há coisas com o Sporting que fizemos mal? Sim. Se tu não sabes o que fizeste mal quando não ganhas, não melhoras. Não foi o jogo do Sporting que fez com que o Benfica eliminasse o Dínamo de Kiev, ganhasse hoje 1-4. Em dois jogos fizemos seis golos."

Transição vs ataque posicional: "São dois momentos ofensivos, ataque posicional e contra-ataque. O Benfica é forte nos dois momentos, mas, face às características dos avançados, é muito forte no contra-ataque, é difícil de parar quando tem espaço. Sem espaço não há contra-ataque. Mas é uma equipa com um ataque posicional forte. Tem de melhorar, como é óbvio, porque é o momento mais difícil, entre os cinco."