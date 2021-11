Jorge Jesus: "Se querem share, podem inventar outra coisa qualquer"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a goleada aplicada ao Braga, 6-1, em jogo referente à 11.ª jornada da Liga Bwin, voltou a abordar a notícia polémica do Correio da Manhã sobre Otamendi, que estaria "em rota de colisão" com o técnico.

Goleada: "Foi uma resposta a toda aquela especulação que se criou para desvalorizar e pressionar caso algo acontecesse hoje. Estamos preparados para todos estes episódios. O grupo é muito forte, com jogadores muito experientes que não vão atrás destas mentiras. É para haver comunicação, para se falar, para haver share. Se querem share, podem inventar outra coisa qualquer para a semana, com outro jogador qualquer. Podem continuar."

Benfica a jogar bom futebol: "Nunca fomos atrás da especulação. Não ganhávamos há dois, três ou quatro jogos, mas quis-se criar uma onda negativa, mas não fomos atras. Não ganhávamos, mas sabemos o que jogamos e contra quem jogámos, principalmente contra o Bayern. Antes do jogo disse aos jogadores para que jogassem o que tinham estado a jogar [até ao momento]. A qualidade do jogo tem sido boa. Mas, como não ganhas, não valorizam o jogo que fizeste, vai-se atrás do resultado. Com o Estoril podias ter ganhado 3 ou 4, com o Portimonense 5 ou 6. Mas eu sabia que a equipa desempenhava um futebol que podia golear, se concretizasse numa noite de grande finalização. Esta não é a diferença do Benfica para o Braga, mas o Braga apanhou um Benfica muito forte. Parabéns aos jogadores e aos adeptos do Benfica. Foram atrás da onda dos golos e da vitória. Era importante que percebessem que nestes momentos difíceis era preciso agruparem e unirem cada vez mais o Benfica."