Jorge Jesus: "Se me dissessem que só daqui a uma semana é que tinha jogo..."

Treinador do Benfica em antevisão ao jogo com o Lech Poznan.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão ao embate com o Lech Poznan, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa (quinta-feira, 20h00), garantiu que prefere ter muitos jogos, mesmo tendo pouco tempo de recuperação, do que apenas de semana a semana.

"Quem está no topo tem de estar agradecido e contente por estar no topo. Se me dissessem que só daqui a uma semana é que tinha jogo era sinal que só estávamos numa competição, não quereria isso", começou por afirmar.

"No Brasil jogava de dois em dois dias, com viagens enormes e nunca foi problema para as minhas equipas. Não será um problema no Benfica jogar de dois em dois dias ou de três em três", garantiu Jesus.