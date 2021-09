Jorge Jesus após o Dínamo de Kiev-Benfica: "Depois do jogo é fácil ter opiniões..."

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após o empate (0-0) com o Dínamo, em Kiev, em jogo a contar para a 1.ª jornada da Liga dos Campeões.

Eficiência: "É fácil depois do jogo ter-se opiniões: tem pouco a ver com o jogo e mais a ver com o resultado. O Benfica fez um grande jogo, onde não conseguiu concretizar toda a sua qualidade de jogo, mas não foi falta de eficácia. Falta de eficácia é se tiveres quatro oportunidades e não fizeres nenhum golo. Não criamos grandes oportunidades de golo, criámos uma clara na segunda parte, mas o jogo foi todo ele comandado pelo Benfica".

O que faltou: "Faltou-nos, na zona de decisão, criar situações de finalização, faltou-nos ter mais profundidade. Quanto à pergunta, se ganhamos um ponto ou perdemos dois, somámos um ponto. Estamos na Champions League, não no campeonato... É melhor parar aqui. Portanto, ganhámos um ponto".

Dínamo: "Cada equipa, como é óbvio, tem seu valor e são diferenciadas. Esta equipa vai criar problemas a qualquer adversário aqui. Se pegares nps resultados dos últimos anos, só a Juventus e o Barcelona ganharam aqui. Hoje é verdade, face aquilo que jogamos, ao grande jogo que fizemos, faltou-nos um momento para fazer golo, mas nos últimos dois minutos quase que perdíamos. Portanto este jogo é mais que o Benfica não perde, que sai moralizada em relação ao jogo. Não houve a vitória porque não a tivemos, mas somámos um ponto. Quando estás numa competição como esta, o importante é ganhar, mas também não perder"