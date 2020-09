Jorge Jesus: "Se esta pressão me diz alguma coisa? Zero"

Jorge Jesus fez a antevisão ao jogo com o PAOK, da terceira pré-eliminatória da Champions.

Expectativas para o primeiro jogo oficial: "Expectativas são as melhores, é uma eliminatória de Champions, é a prova máxima. Portanto, nós, como o PAOK, queremos passar esta eliminatória, sabendo que as expectativas são as melhores, acreditamos no trabalho que fazemos durante a semana e acreditamos nos jogadores individualmente, temos a certeza que temos tudo para fazer um excelente jogo, que nos permita passar a eliminatória, o grande objetivo. Sendo a um jogo, algo que não importa muito, é o que está determinado. Preparámo-nos para isso".

Pressão europeia no Benfica? "O que aumenta a pressão é termos uma eliminatória a um jogo, onde temos a responsabilidade de querer ganhar, queremos passar à próxima eliminatória. A responsabilidade e a pressão é a de ganhar. Quando estás num clube como o Benfica, a pressão é diária, em todos os jogos, porque tens uma equipa de grande qualidade. As pessoas exigem que essa qualidade seja transferida para os jogos, todos têm um pensamento da exigência do Benfica, querem que o Benfica este ano vá mais longe do que tem ido nos últimos anos. Não é um sonho, é uma realidade que temos e queremos. As condicionantes são os adversários. Queremos demonstrar que somos melhores do que eles. É a nossa primeira final. Não direi que há pressão. Esta pressão diz-me alguma coisa? Zero. Estou habituado a tantas pressões... Ao longo dos meus anos, no Benfica e não só. Faz parte dos grandes jogadores, dos grandes treinadores e das grandes equipas. Sentem zero pressão porque jogam para títulos".