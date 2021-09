Jorge Jesus: "Rui Costa não precisa de ir a eleições para eu o apoiar"

Treinador do Benfica em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo à receção ao Boavista (segunda-feira, 19h00), a contar para a sexta jornada da Liga Bwin.

Boavista: "É normal que o treinador do Boavista queira que equipa seja corajosa e ambiciosa, faz parte. Faz parte do treino diário de todos os treinadores. É uma valorização para o próprio jogo, não vejo como um defeito, mas sim para que possamos estar mais concentrados, conhecendo cada vez mais o Boavista, que tem vindo a fazer um campeonato muito bom. Benfica quer continuar a caminhada que tem vindo a fazer, se possível jogar com muita qualidade, mas o grande objetivo é sempre ganhar. Uma vez que jogamos no nosso estádio, com os nossos espectadores a ajudarem-nos, para que o jogo possa sair mais fácil. Estamos muito confiantes, a sentir que estamos a crescer jogo a jogo e esse é o caminho do Benfica de certeza."

Vai apoiar Rui Costa nas eleições? "Sou treinador do Benfica, independentemente de quem seja o presidente. O Rui Costa comigo já trabalha comigo... este é o oitavo ano. Não precisa de ir a eleições para eu apoiar o Rui Costa. A minha ligação com ele e com a estrutura do futebol é nesse sentido. Não vou pôr cenários, nem sei o que vai acontecer. O Rui Costa neste momento é o meu presidente, é o presidente e a estrutura que estão a definir as decisões do Benfica. É isso que tenho de fazer como treinador. "