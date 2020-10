Jorge Jesus responde a Bernardo Silva: "Durante muitos anos meteu-se comigo..."

Treinador do Benfica falou de Bernardo Silva

Sobre Bernardo Silva: "Bom, já que me coloca esta questão... Esta questão do Bernardo Silva... Durante muitos anos nunca quis falar sobre esta questão, porque durante muitos anos ele meteu-se comigo. Comigo tudo bem, agora com o presidente do clube que o ajudou a crescer é uma ingratidão muito grande. O pior defeito é ser ingrato. Eu durante muitos anos nunca quis falar muito disso, ele também durante muitos anos meteu-se comigo. Uma ingratidão muito grande e o pior defeito que um homem pode ter é ser ingrato. Por muito que tenha uma ideia diferente, e pode ter, não pode ser ingrato. Ao longo destes tempo o Bernardo Silva ia dando umas facadas sobre aquilo do lateral esquerdo..."

Picadas e facadas: "Ele pode ter ideias diferentes, não pode é ser ingrato. Muitas vezes aproveitava-se o facto dele dar umas picadazinhas, umas facadazinhas do lateral esquerdo, mas já que estamos a falar disso, eu era treinador do Benfica e eu é que o subi à equipa principal para uma digressão para vários jogos. Quando chegámos, ele perguntou-me: 'Quais são as suas ideias?' Eu questionei: 'As minhas ideias? Então, tu subiste ao plantel principal...' E ele: 'Não, eu quero saber se jogo'. E eu: 'Se jogas? Mas sai o Gaitán ou o Salvio e jogas tu? Então o que queres que faça?'. E ele disse: 'Mas eu tenho possibilidade de sair, tenho contrato a ganhar 20 vezes mais no Mónaco e preciso de ajudar a minha família'. 'Então vai falar com o presidente', disse eu. Ele se me está a ouvir vai ter que contar esta verdade. A lateral esquerdo??? Até o Everton Cebolinha já fez uns treinos como lateral esquerdo para aprender a defender... Ele foi ingrato com o presidente do Benfica. Não soube compensar o que o Benfica e o presidente fez por ele."