Jorge Jesus regressou à Reboleira para avaliar Benfica B

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, marcou presença esta segunda-feira no Estádio José Gomes, na Amadora, clube que conhece bem, onde assistiu à vitória do Benfica B por 6-3 frente ao Estrela.

Atento ao trabalho que vai sendo desenvolvido pelos jogadores treinados por Nélson Veríssimo, Jorge Jesus já chamou à equipa principal Paulo Bernardo e Tomás Araújo, mas em breve outros poderão seguir-se.

Nélson Veríssimo, técnico da equipa B, diz que quando isso acontecer, os jogadores têm de estar preparados. "O acompanhamento que o mister Jorge Jesus faz à equipa B é constante. Estamos a falar de jogadores que são constantemente chamados para jogar e treinar com a primeira equipa, casos do Paulo Bernardo e do Tomás Araújo. Esse acompanhamento existe e é efetivo", garantiu.

No que respeita a novas oportunidades para os jogadores da equipa B, o técnico diz que o trabalho que está a ser feito é nesse sentido, mas a resposta terá de ser dada pelos próprios atletas em campo. "As oportunidades quando tiverem de surgir, surgirão naturalmente. Agora, a mensagem que passamos aos nossos jogadores é que quando essa oportunidade surgir eles têm de estar preparados e dar uma resposta positiva. Eles trabalham para isso, mas nem sempre é quando eles querem", frisou.

Nélson Veríssimo lembrou que os jogadores têm presente as palavras de Rui Costa. "O nosso presidente já disse que não basta fazerem uns quantos bons jogos na equipa B, que isso significa terem as portas abertas para a equipa principal. Eles têm de lutar para quando tiverem essa oportunidade poderem dar uma resposta positiva, porque não é fácil entrar na primeira equipa do Benfica", rematou.