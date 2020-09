Jorge Jesus reage à eliminação do Benfica na Liga dos Campeões

O Benfica perdeu, por 2-1, com o PAOK na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Sobre a eliminação: "Saímos após o primeiro jogo, sabendo que passando este duas eliminatórias e entrando na fase de grupos poderíamos ir muito longe na Liga dos Campeões"

O ataque: "A equipa do Benfica teve qualidade ofensiva, criou muitas oportunidades. Nesta altura não conseguimos fazer tantos golos como as oportunidades. Algum mérito do guarda-redes do PAOK, que tirou três golos"

O bom e o mau: "O resultado é do PAOK, mas sabemos que temos valor para uma caminhada muito melhor na Liga dos Campeões. É um início de época com muitos jogos complicados, porque se o Benfica passasse íamos jogar com o Krasnodar e na Rússia. Temos é de preparar-nos para o jogo de sexta-feira com o Famalicão. Vamos analisar as coisas que não foram boas e ver o que foi feito bem"

A desilusão: "É um passo atrás porque saímos da Champions, esse era um sonho, chegar mais longe sabendo que a Champions é uma competição para a qual ainda não estamos preparados para sermos os favoritos a vencer"

Bom jogo, má finalização: "Sabemos que éramos uma equipa que podia fazer coisas interessantes na Liga dos Campeões. Não conseguimos passar o primeiro jogo, não é o que queríamos. A desilusão é o resultado, mas não aquilo que jogou. Não teve foi capacidade de concretizar. Os melhores são quem marca mais e sofre menos"

Melhor equipa: "Estamos aqui há cinco semanas, claro que temos ainda muito trabalho para fazer. Estávamos convencidos que após estas semanas serviam para vencer, mas não demonstramos isso no resultado. Mas somos melhores do que o PAOK"