Jorge Jesus vinca o desejo do Benfica chegar à final da Liga Europa

O objetivo é claro: chegar a Gdansk, à final da Liga Europa. Para isso, é importante começar já com uma vitória frente ao Lech Poznan, garante Jorge Jesus.

Chegar à final: "O Benfica é sempre uma motivação extra para qualquer equipa. A história e o passado do Benfica, mais concretamente nesta competição, assim o dita. Queremos chegar ao fim desta Liga Europa, em Gdansk, mas uma coisa de cada vez. Primeiro é passar a fase de grupos e o jogo de amanhã visa isso. Queremos começar bem, com uma vitória."

Favoritismo dos encarnados: "Aceito o favoritismo. O passado do Benfica assim o diz. Reconhecer esse favoritismo é sinal de valorização do Benfica, mas isso não impede que tenhamos mais capacidades do que o adversário. São duas coisas distintas. Uma coisa é o jogo, outra é a história dos dois clubes. Pela história, temos de ser favoritos, mas temos de mostrar que somos melhores e temos de fazer o suficiente para conquistar a vitória."

Avaliação do Lech Poznan: "O Benfica vai sempre tentar assumir o jogo, seja onde for. Faz parte da nossa ideia de jogo. Pode é não conseguir, porque o adversário não deixa. Conhecemos o Lech Poznan desde que saiu no sorteio, começámos a estudar. Destaca-se o Pedro Tiba, que eu conheço muito bem. Já em Portugal tinha um valor elevado, aqui é considerado um dos melhores jogadores da equipa. Vamos tentar que ele não tenha a influência que costuma ter e vamos jogar com um adversário que vai criar problemas. Que pode estar por cima do jogo em certas alturas, mas nós temos de estar preparados para isso."

Lesão de André Almeida e substituto: "O André Almeida é um jogador com características especiais. Pode não parecer muito virtuoso tecnicamente, mas tem muita qualidade taticamente, e eu gosto de ter jogadores como ele. Não é por acaso que ele está no Benfica, tem vindo a crescer e hoje é muito mais jogador do que quando eu saí do Benfica. É uma perda significativa, mas a vida é assim e temos de pensar noutro jogador. Amanhã, se não acontecer nada, vai jogar o Gilberto."