Jorge Jesus quis mais um ala como Rafa e Benfica "ofereceu" Radonjic

O extremo estava referenciado pelas águias há algum tempo e agora surgiu a oportunidade de um empréstimo junto do Marselha. Jogador fez exames no domingo, assinou e foi "oficializado" à noite

Jorge Jesus já havia indiciado que, na sua visão estratégica para esta temporada, considerava necessário ter mais um elemento no ataque com capacidade de imprimir velocidade ao futebol do Benfica, uma espécie de agitador que pudesse, como Rafa faz muitas vezes pelo meio e pela direita, esticar a equipa de forma rápida e imprevista no último terço.

Radonjic estava, ao que O JOGO sabe, referenciado há algum tempo, correspondendo em pleno às qualidades desejadas por Jesus para ter dois alas capazes de atacar em profundidade e com valia técnica para forçar desequilíbrios. O internacional sérvio, aliás, carimba essa sua mais-valia: "A minha maior força é a velocidade. Tenho boa qualidade de drible, sou bom no um para um, sou forte a jogar com ambos os pés. Tive até, em janeiro, um registo de 37 quilómetros por hora em corrida", alegou o extremo quando, no início de fevereiro passado, foi cedido ao Hertha pelo Marselha.

Na altura, o sérvio deixou claras as razões que o forçaram a sair do emblema francês, motivos esses que hoje ainda permanecem válidos. "Não tinha a certeza se jogaria no Marselha todas as semanas, mesmo fazendo boas partidas, por isso pensei sair", justificou. Nesse meio ano na Alemanha, acabou por alinhar em apenas 12 partidas e, já esta época pelos marselheses, somou apenas 17 minutos. A ida para a Luz é, assim, uma nova oportunidade de renascer para Radonjic, que preenche um outro pré-requisito importante para Jesus, a altura: tem 1,85 metros.



Depois de custar 12 M€ agora pode sair por... 7M€

Neste negócio o Benfica pagará um milhão de euros pelo empréstimo e, se quiser ficar com Radonjic em definitivo, terá de acionar uma cláusula de compra não obrigatória de mais 7 M€. Uma época, portanto, para os encarnados poderem avaliar bem um atleta que, nos últimos anos, tem passado por alguns problemas físicos. No entanto, tem sido presença habitual nas convocatórias e jogos da seleção da Sérvia, ele que custou ao Marselha em 2018/19, pagos ao Estrela Vermelha, 12 milhões de euros, mais dois se cumpridos determinados objetivos.

O facto de apenas ter 25 anos e de terminar contrato com o Marselha em 2023 poderá vir a reforçar o interesse das águias em manter o extremo nos seus quadros para lá desta temporada. Aliás, à partida, é precisamente esse o plano traçado na Luz.

Sucesso dos compatriotas pesaram na escolha

Ao que O JOGO apurou, o Hertha equacionava exercer a opção de compra sobre Radonjic, mas acabou por se retirar quando o Benfica decidiu dar um passo em frente e o próprio atleta informou os alemães da sua preferência pelas águias em vez de ficar no 14.º classificado da última Bundesliga. Com peso na escolha do sérvio, além da possibilidade de disputar as provas da UEFA, esteve também o sucesso que vários compatriotas, como Matic, Fejsa ou Markovic tiveram num passado recente no clube da Luz.