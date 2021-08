Jesus questionado sobre Radonjic: "Às vezes fala-se e depois vão para outros clubes"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus após o triunfo por 2-0 em Barcelos.

Jorge Jesus foi este sábado questionado sobre Nemanja Radonjic, extremo sérvio do Marselha que se prepara reforçar o Benfica. "Quem? O Nemanja? Já tivemos um Nemanja, que foi o Nemanja Matic. Não vou falar de coisas que não são certezas absolutas. Às vezes fala-se de coisas e depois vão para outros clubes, não tenho essa informação. Sabemos que com a saída de um avançado nosso temos que fazer um ajustamento, mas quem?Temos vários, o scouting feito esse trabalho ao longo do ano e depois cá estamos para ver quem podemos ajustar para o jogador que sair. Se alguém sair tem de entrar alguém, pode sair um e temos que pensar que pode entrar outro", respondeu aos jornalistas após o triunfo por 2-0 em Barcelos, isto coma saída de Waldschmidt rumo ao Wolfsburgo cada vez mai perto.

O diário L'Équipe adiantou que o atacante, de 25 anos, foi alvo de um princípio de acordo entre os dois clubes. Esse acordo contempla o empréstimo de uma temporada e uma opção de compra, cujo valor em concreto ainda não é conhecido.

Radonjic assinou pelo Marselha em 2018/19 e, na última temporada, foi cedido ao Hertha de Berlim, que também estaria na corrida pelo atacante. Já na presente época, participou no empate (2-2) do Marselha na receção ao Bordéus, na semana passada. Agora, prepara-se para reforçar as opções atacantes à disposição de Jorge Jesus.

Pelo Marselha, apontou um total de oito golos em 63 partidas.