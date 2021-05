Declarações do treinador do Benfica na sala de imprensa após o clássico com o FC Porto.

O Sporting ficou a dois pontos do título, depois do empate (1-1) no clássico entre Benfica e FC Porto, e Jorge Jesus mostrou-se indiferente a essa luta para as três jornadas finais.

"Para o Benfica é indiferente, só um pormenor nos interessa: não fomos campeões. Agora quem é o primeiro, não interessa ao Benfica. Ser primeiro é o nosso grande objetivo e nesta casa pensamos é no Benfica. Depois temos os nossos rivais", afirmou. "Em relação ao FC Porto, ainda tem essa possibilidade, mas a equipa que vai à frente com os pontos que tem deve estar muito mais tranquila do que quem vem atrás. Não posso dizer afirmativamente que o Sporting vai ser campeão. Enquanto houver esta teoria do matematicamente possível, podes encher o copo como quiseres", atirou.

"Quem vai ser campeão para nós é indiferente. Não vai mexer com estes quatro jogos no final, incluindo a final da Taça. A equipa está a fazer uma segunda volta muita forte. Nos últimos 20 minutos vimos uma equipa muita rápida, forte. Foi pena não termos ganho o jogo. Foi um empate que, pelo que fizemos, não merecíamos", completou o treinador das águias.