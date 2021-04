Jorge Jesus questionado sobre a gestão dos amarelos: "Quando tiver de apanhar, apanha"

Treinador do Benfica não vai poder contar com Weigl e Otamendi para o jogo com o Tondela, por terem visto cartão amarelo na vitória frente ao Santa Clara. Ficam ainda em risco Gilberto e Diogo Gonçalves.

Análise: "Foi um jogo bem disputado. O Benfica teve um opositor que em momentos disputou o jogo, criou dificuldades na primeira fase. Além de ter feito um golo, em termos de oportunidades flagrantes não teve. O Benfica não fez tantos remates, mas teve duas ou três oportunidades em que a bola nem foi à baliza, ou quatro. Não são contabilizadas nos remates à baliza. Fizemos tudo para vencer, trabalhamos muito, tivemos de saber defender. Está difícil ganhar pontos. Já sabíamos que vinham disputar o jogo, não tira mérito à vitória do Benfica. É a evolução do futebol português."

Amarelos de Weigl e Otamendi foram para gerir? "Não. Tínhamos em risco Diogo [Gonçalves], Gil [Gilberto], Otamendi e Julian [Weigl]. O Julian esteve pouco agressivo com medo de levar amarelo, perdemos muitas bolas que normalmente não perde. O Pizzi estava a demorar muito tempo a recuperar a posição por isso o troquei. O amarelo do Julian é uma bola dividida, não é pensada. A do Otamendi... é verdade que com 2-1 e ao querer defender não lhe disse para tomar alguma decisão, o jogo é que dita, não sei o que é melhor, se é não jogar com o Tondela e depois jogar contra o FC Porto. Se não ganhar ao Tondela o que interessa isso? Temos ainda pendurado o Gil e o Diogo. O Diogo não vou gerir nada, quando tiver de apanhar amarelo apanha e entra outro."

Quem está em melhor posição para ser campeão? "As contas, teoricamente, a partir do momento em que não ganhámos ao Gil Vicente disse que as esperanças ficaram reduzidas. Não vale a pena andar a enganar ninguém. Matematicamente é possível, é verdade, nunca erra, mas no futebol erra. A faltar 15 pontos, é difícil. Corremos mais para o segundo lugar porque é o nosso concorrente mais próximo. Se faltassem dez jornadas teria outra opinião. Temos de fazer a nossa parte e esperar pelo que os nossos rivais à frente fazem. Perderem pontos ajuda, mas não está dependente de nós. Sporting ou FC Porto? Mantenho o que já disse. Se estiver na frente, independentemente de faltar cinco jornadas, o primeiro tem mais possibilidades, nem que tenha um ponto de avanço. Já tive essa experiência. O primeiro está sempre mais próximo. Não acredito que quem está em primeiro não jogue melhor que os outros. Pode haver períodos, como o Benfica recentemente, mas é um período."