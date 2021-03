Jorge Jesus questionado sobre a entrevista de Vieira: "É porque anda tudo ao contrário"

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deu uma entrevista à BTV no domingo, o treinador Jorge Jesus disse ter gostado do que ouviu

Precisava de voto de confiança? "Não vou comentar o que o presidente diz. Seria uma falta de respeito pela hierarquia. Se gostei da entrevista? Gostei. Mas não comento o que ele disse. Não me compete comentar a figura máxima do Benfica. Se um treinador tem o desplante de comentar, é porque isto anda tudo ao contrário."

Resposta a Vieira: "Não vou comentar a figura máxima do clube, que é o presidente, mas queríamos ganhar por tudo. Essa satisfação de ganhar é por tudo, pelo momento do adversário do Benfica, a entrevista do presidente e a vitória de a gente precisava, face aos últimos jogos. Viemos de uma sequência de não ganhar e não ganhando no Benfica é quase como uma derrota. Há empates que são vitórias, como o do Arsenal. Mas estamos satisfeitos pela vitória e também por tudo, também pelo que o presidente disse."