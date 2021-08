Jorge Jesus quer Benfica de olhos postos na baliza: "Temos de fazer golo"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, frente ao PSV. A partida está agendada para as 20h00 de terça-feira, nos Países Baixos.

Pressão nos ombros dos jogadores devido à importância do jogo: "Todos nós temos consciência da importância do jogo a nível desportivo e financeiro. Agora e depois, caso o Benfica passe à fase de grupos. Mas o primeiro passo é tentar chegar à fase de grupos. E vamos defrontar um adversário muito bem treinador, com momentos do jogo que só as grandes equipas sabem fazer. E nós vamos com a ideia de fazer golo, isso é muito importante. Temos de fazer golo."

O que espera do PSV? "Vai ser um segundo jogo difícil. Um adversário com muito talento com muitos bons jogadores. Como já disse, o Benfica e o PSV são equipas de fase de grupos, mas alguém vai ter de ficar de fora. Vamos ter muitos períodos no jogo em que eles nos vão criar dificuldades, vão-nos fazer correr atrás da bola, mas estamos preparados."

Forma física da equipa: "Tivemos domingo e segunda-feira para recuperar e houve pouca ativação. Não há tempo de recuperação para fazer algo em termos de estratégia. Foi mais na base de passar uma mensagem teórica em relação ao que foi o primeiro jogo. Vamos tentar que os jogadores que vão a jogo amanhã estejam recuperados. Alguns fizeram 90 minutos em Barcelos. Esse é o meu problema número um."