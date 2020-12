Jorge Jesus quer alterações no VAR: "Não sabe o que é contacto, sabe o que é unha e cabelo"

No final do Benfica-Paços de Ferreira (2-1), Jorge Jesus mostrou-se apoiante do VAR, mas exigindo alterações

Sobre o VAR: "Tenho uma opinião. Hoje, no golo do Paços, o jogador teve interferência no golo. Mas isso não quer dizer que o Benfica esteja a ser prejudicado. A minha forma de olhar para os árbitros é outra, porque prefiro valorizar, mais do que dar a opinião se foi penálti ou não"

VAR e contacto: "Não sei se continuam as reuniões em Nyon com os treinadores. Eu ia todos o anos e eles ouvem muito os treinadores O VAR tem de mudar. Eu sou a favor do VAR, mas a decisões do VAR só podem ter com base as três últimas jogadas antes da situação em análise. Agora o jogador fazer uma falta na outra área, o jogo decorrer um minuto e o VAR ir atrás... Para isso o VAR não interessa nada. Se é para analisar se foi foi com o dedo o com a unha, então não há futebol. Há uma lei no futebol que diz que pode haver contacto, o futebol não é basquetebol. O VAR não sabe o que é contacto, sabe o que é unha e cabelo, não sabe o que é um contacto normal."

Conversa com o árbitro Rui Costa: "Disse-lhe que não esteve mal. Mas disse-lhe também que os árbitros são importantes na evolução do futebol em Portugal. Eles têm de ajudar o espetáculo e a qualidade do futebol. Deixar o jogo andar... Hoje isso não aconteceu, mas há jogos nos quais os guarda-redes tiram 20 minutos ao tempo, em que os jogadores se atiram para o chão, metem-se à frente da bola e atrasam a marcação dos livres. Este última coisa, ele consentiu constantemente. Aos árbitros deve ser explicado nos cursos que no futebol, além fazerem cumprir aas leis de jogo, têm a obrigação de ser melhores para o espetáculo, devem arbitrar em defesa da continuidade do jogo, da valorização... E não beneficiar quem joga com situações que só prejudicam"