Jorge Jesus: "Quem vai estar melhor na Supertaça? Não sou bruxo..."

Treinador do Benfica garante que não está preocupado com a prestação defensiva nas bolas paradas e lança um primeiro olhar sobre o jogo de quarta-feira com o FC Porto, da Supertaça.

Quem chega melhor à Supertaça? "Não sou bruxo para dizer quem vai estar melhor na quarta-feira. Que me digam para ir apostar..."

Perigo das bolas paradas frente ao FC Porto: "O Benfica em dez jogos sofreu um golo de bola parada no campeonato. Se há coisas na defesa que me preocupam não são as bolas paradas. Um jogo não é regra. Só foi com o Farense. Desconto os livres diretos e os penáltis. Por aí estou satisfeito. Não sofrer golos é um bom indicador, mas também é bom sermos a quarta ou a quinta equipa da Europa com mais golos. E foi porque o Liverpool deu sete..."

Primeiro terço do campeonato: "O Benfica tem tido um primeiro terço muito bom porque ganhou cinco jogos consecutivos. Ficámos intermitentes após perder com o Boavista. Estamos a tentar conseguir ganhar jogos contra equipas bem organizadas, mérito dos treinadores portugueses."

Substituição ao intervalo: "Pensei que podia ter o Taarabt e o Pizzi. O Pedrinho não estava a desenvolver o jogo que esperava, queixou-se de uma pancada e não quis arriscar porque ele estava muito dorido. Precisava de um jogador no corredor central com mais chegada, de passe vertical, e dum médio mais largo na direita. Criámos espaço e os golos nascem daí."