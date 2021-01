Jorge Jesus pressiona Vieira para contratar William Carvalho

Técnico conhece bem o futebolista de 28 anos e aponta-o como prioridade para o meio-campo

De regresso a Portugal e ao Benfica, Jorge Jesus levou o clube da Luz a um forte investimento no mercado de transferências de início de época, mas o técnico quer mais. Assim, o treinador de 66 anos pretende ver a sua equipa reforçada para o que resta disputar da temporada e aponta a William Carvalho.

Jesus deseja contar com o internacional português, com quem trabalhou no Sporting durante três épocas, entre 2015/16 e 2017/18, e aponta-o como uma prioridade para reforçar o meio-campo. Por isso, está a fazer forte pressão sobre Luís Filipe Vieira para avançar com argumentos suficientes para convencer o Bétis no sentido de assegurar William.

O Benfica gastou até outubro cerca de 97 milhões de euros. Agora vai investir mais 6,5 M€ em Lucas Veríssimo, do Santos

Questionado recentemente pelo interesse do Benfica no internacional português, Jorge Jesus desvalorizou a questão, destacando a valia e confiança em Weigl, Gabriel e Samaris, mas admitiu a qualidade do seu antigo jogador. "O William é um grande jogador, não há dúvida", assegurou.

O Benfica procura agilizar as suas finanças de forma a ter argumentos para negociar o centrocampista do Bétis, até porque esta temporada já fez um elevado investimento. Até outubro gastou cerca de 97 milhões de euros e vai investir agora mais 6,5 milhões, a pagar até ao final de 2022, em Lucas Veríssimo, central do Santos.