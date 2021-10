Jorge Jesus: "Perdemos 4-0 contra quem? Contra o Bayern, acho..."

Declarações de Jorge Jesus depois do Benfica-Bayern (0-4), na terceira jornada da Liga dos Campeões

Sentimento de frustração com o 0-4: "Não. Não podes ficar frustrado quando jogas contra uma equipa destas. Podes é perceber o jogo. Durante 75', o Benfica esteve sempre no jogo e disputou-o. Sofreu um golo de bola parada e em cinco minutos sofremos mais dois golos. Não coloco frustração neste jogo. Só se for por ter levado quatro golos. Em relação ao jogo, não. Antes do golo da bola parada, o Benfica teve duas grandes oportunidades de golo, pelo Darwin e Diogo Gonçalves, que o Neuer defendeu. Isso fez a diferença. Estávamos a alimentar o jogo. Não merecíamos sofrer tantos golos."

Parar os criadores do jogo do Bayern: "Quem mexeu com o jogo foi o Gnabry. Começaram a pôr mais jogadores em cima do Grimaldo, apesar de ter metido o Everton para o ajudar"

Retirar coisas positivas: "Tira-se sempre coisas positivas. Perdemos 4-0 contra quem? Contra o Bayern, acho..."