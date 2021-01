Jorge Jesus passou raspanete a João Ferreira em pleno relvado

Jovem da formação foi chamado a ocupar a vaga de lateral-direito, mas a noite não lhe correu bem.

No final do jogo ante o Braga, Jorge Jesus não escondeu algum desagrado com a exibição de João Ferreira, jovem lateral-direito lançado no onze do Benfica.

Assim, ainda sobre o relvado do Municipal de Leiria, o treinador arrancou na direção do jovem atleta, chamado a colmatar as indisponibilidades de Gilberto e Diogo Gonçalves, para uma conversa acesa e plena de gestos onde se percebeu insatisfação do técnico das águias.