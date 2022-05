Jorge Jesus para Rui Costa: "Não quero ser mais treinador do Benfica"

Num excerto de uma entrevista à SporTV, do Brasil, o ex-treinador do Benfica revela o pedido feito ao presidente das águias. "Chega, vou-me embora", pensou após o desaire no Dragão, antes de falar com Rui Costa.

No Brasil, Jorge Jesus abordou a sua saída do Benfica, explicando que foi ele a tomar o passo para quebrar a ligação com as águias, considerando ser insustentável a continuidade na Luz. Num excerto de uma entrevista à SporTV, do Brasil, o técnico revelou a conversa com Rui Costa, que lhe pediu para reconsiderar. Porém, Jesus forçou mesmo o fim da etapa na Luz.

"Sou eu que peço para sair. Depois do jogo no Dragão houve um jogador, o Pizzi, que fez alguns comentários, os meus adjuntos contaram-me e eu juntei todo que se estava a passar. Todas estas questões, o presidente, os adeptos a assobiarem quando ganhávamos, Flamengo, mais esse episódio... Disse 'chega, vou-me embora'.", referiu.

"Jogámos no dia 23, dei folga a 24, 25 e 26 e dei treino dia 27. Nesse dia, às 23h30, ligo ao Rui Costa a dizer que queria falar com ele. Disse-lhe: 'Hoje temos um problema difícil para ti e para mim. Não quero ser mais treinador do Benfica." Ele disse-me para pensar melhor: "Dorme bem, fala com a tua almofada. Sou presidente só há três meses, não me faças isso, por favor", contou o técnico português, adiantando mais pormenores do sucedido.

"No dia seguinte, antes do treino, ele estava à minha espera, mais o Luisão e outros dirigentes, para tentarem convencer-me a mudar de ideias, mas eu disse que a situação não era boa para mim, para ele e para o Benfica. Disse-lhe: "Se és meu amigo, se gostas do Benfica, e gostas mais do que eu de certeza, deixa-me sair. Só quero chegar a acordo", concluiu.