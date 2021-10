Jorge Jesus: "Os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, em antevisão ao encontro da décima jornada da Liga Bwin em casa do Estoril, agendado para as 19h00 de sábado.

Estoril, condições meteorológicas: "É o habitual, no Estoril é difícil e os momentos das equipas também fazem com que seja mais ou menos difícil. Este ano vai ser mais difícil, porque o Estoril está forte. Se o tempo estiver complicado, de forma que a bola não possa rolar, não possa ter intensidade de jogo, com muito vento, um futebol mais salve-se quem puder... Depois fica mais difícil para o Benfica assumir as suas ideias de jogo, mas não sei o que vai acontecer amanhã em relação ao tempo. Dão previsão de chuva, mas não noção do que vai ser."

Vitórias mais sofridas nos últimos jogos: "Os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados. Não existe nenhuma equipa no mundo que deixe os adeptos descansados, os jogos ganham-se com muita dificuldade, seja a equipa que for, muito mais em Portugal. Para ganhar temos de sofrer, nem sempre temos vitórias para dar esse descanso, nem sempre vai acontecer e amanhã sei que também não vai acontecer."

Estoril: "Defendem com linha de seis, se calhar por isso é que defensivamente é uma equipa que não sofre golos com facilidade, só tem sete golos sofridos, menos dois do que o Benfica. É uma equipa que defende bem, vamos ter imensos problemas. O Benfica vai ter um jogo sofrido, não tenho dúvida nenhuma. Não vai ser fácil. Podemos ter muita supremacia em termos de posse de bola, de controlo de jogo, mas o Benfica não vai arranjar tantas situações assim em que possa fazer golos. Vai ser um jogo de poucos golos, o importante é que o Benfica arranje essas soluções para uma linha de seis. Não treinámos, não nos pudemos preparar para ela. Jogadores fizeram treino de recuperação, não fizeram treino tático. Amanhã é jogo, temos de jogar em função do que preparámos teoricamente, o que é fácil de conversa, depois na prática é mais difícil."

Não houve tempo para treinar. Em que pode prejudicar o Benfica? "Não tem o Benfica nem têm os outros. Não é só o Benfica. O Estoril não. Estamos a falar das equipas que estão nas competições europeias. Não têm tempo para preparar jogos, têm tempo para recuperar. Aconteça o que acontecer amanhã, isto não é desculpa de nada, é onde o Benfica quer estar. Se fosse possível, era jogar dia a dia, era sinal que estava em todas. Temos de trabalhar em cima do teórico para amanhã podermos estar mais ou menos preparados para as situações que nos vão acontecer."