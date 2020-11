Jorge Jesus: o "titular" Gonçalo Ramos e ainda uma nota sobre Chiquinho

Treinador do Benfica falou sobre os casos dos dois jogadores: o avançado entrou na segunda parte em Ibrox e foi decisivo, Chiquinho foi titular.

Sobre Gonçalo Ramos: "Não fiz crítica nenhuma ao Gonçalo Ramos, só disse que, com o Paredes, não jogou ao nível dele. Não foi crítica nenhuma, é eu acreditar no jogador, que foi o que fiz hoje. Fez um jogo, mexeu com o jogo, aliás as substituições mexeram com o jogo, hoje mexi na equipa e ela melhorou, e o Gonçalo é um jogador que acreditamos que tem muito valor, tem que melhorar, não é muito rápido, mas é um goleador. Conseguiu jogar meia hora ao nível dele".

Conquistou a titularidade? "Ele vai ter oportunidades a pouco e pouco, estamos a fazê-lo crescer durante a semana. Se ele é um jogador que está sempre nos convocados e que pode jogar de início, então para mim é um titular".

Sobre a titularidade de Chiquinho: "Com o Weigl e o Taarabt de fora, para duas posições tínhamos três jogadores, optei pelo Chiquinho [em vez do Pizzi] porque contra estas equipas britânicas é preciso ter poder no um contra um. A equipa do Benfica tem cinco ou seis jogadores que não têm poder nestes momentos de jogo, não vou mencionar porque eles sabem quem são, porque já lhes disse isto. Perdíamos alguma coisa em termos ofensivos face ao Pizzi, mas ganhávamos mais poder no corredor central com o Chiquinho e o Gabriel, também porque o Chiquinho deu uma boa resposta no Paredes. Não fazendo um jogo muito dinâmico ofensivamente, defensivamente fiquei satisfeito".