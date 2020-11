Jorge Jesus: "O Samaris não tem nada a ver com este filme"

O treinador do Benfica "ilibou" o médio grego, titular pela primeira vez esta época, da derrota frente ao Braga e assumiu a responsabilidade.

Titular pela primeira vez na presente época, Andreas Samaris foi lançado de início no jogo deste domingo entre Benfica e Braga, que as águias acabariam por perder por 3-2, no Estádio da Luz.

Contudo, o médio grego foi substituído logo ao intervalo, para a entrada de Gabriel, numa fase em que o clube da Luz perdia por 1-0. Na conferência de imprensa pós-jogo, Jorge Jesus "ilibou" Samaris de culpas no desaire, falou sobre as "oscilações da equipa" e assumiu responsabilidades:

"Todas as equipas têm oscilações. Se olhar para a linha de quatro [da defesa], só está o Jan [Vertonghen]e mais nenhum fazia parte dela. Isso tem influência e vai cobrando, na estratégia, na tática... Somos uma equipa que, mesmo sofrendo golos, que continua a acreditar. Mas temos esse problema de sofrer golos, nestes últimos três jogos, com alguma facilidade. Isso tira ânimo e confiança, no jogo e no futuro. Samaris... Vinha a treinar já comigo, recuperou da lesão, deu boas indicações nos treinos, o Weigl jogou os 90 minutos e optei por meter jogadores frescos no corredor central. O Gabriel e o Samaris jogam na mesma posição, mas o Samaris tem vários anos comigo. Ele não tem nada a ver com este filme. Aliás, quando ele saiu estava 1-0. Primeiro culpado: treinador; depois os jogadores, mas eu sendo sempre o primeiro responsável", asseverou Jesus.