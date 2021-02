Jorge Jesus: "O Rui Costa tem razão, a covid-19 não explica tudo"

Jorge Jesus comentou as palavras do vice-presidente Rui Costa à BTV, em que afirmou que a covid-19 "não justifica tudo".

De regresso às conferência de imprensa de antevisão, depois de ter estado infetado com covid-19, Jorge Jesus foi questionado esta quarta-feira sobre as palavras de Rui Costa na semana passada, em entrevista à BTV, em que o vice-presidente apelou ao esforço dos jogadores.

"É verdade o que ele diz. Temos todos de assumir as responsabilidades daquilo que aconteceu nesse mês, perdemos onze pontos. A covid não explica tudo. Há algumas coisas que não fizemos bem que não têm nada ver com a covid. Mas a covid foi a responsável número um por tirar a forma dos jogadores de forma individual. Mas é verdade o que o Rui diz, vamos todos ter de assumir a responsabilidade, hoje não temos problemas de covid na equipa, achamos que temos possibilidade de trabalhar a equipa individualmente e falarmos muito menos e jogarmos mais", começou por referir o treinador do Benfica, na antevisão ao duelo com o Estoril (quinta-feira às 20h15). E prosseguiu:

"Mas, para jogarmos mais, temos de ter condições para o fazer. Tenho todos os jogadores para tomar decisões, para poder pôr a jogar quem acho que está melhor, poder olhar nos olhos, cheirar, contactar, porque foi isso que durante um mês e tal não aconteceu. Vejam, nesse mês e tal, quantos pontos o Benfica perdeu. Foram 11 pontos. Por isso, o Rui tem razão. Não foi só a covid. Esse foi o principal motivo, mas não foi só. Todos temos uma palavra. Mas temos de perceber por que é que não conseguimos fazer melhor. Sobre isso até tenho eu mais certeza, que sou treinador. Eu é que trabalho com eles [jogadores]. Nem trabalhava com eles, nem podíamos trabalhar, que estivemos mais de uma semana em casa todos doentes. Quem quiser fugir à realidade, pode fugir. Mas o Rui tem razão, a covid não justifica tudo", reiterou Jesus.

Rui Costa, recorde-se, vincou que o surto de covid-19 "não justifica tudo": "Não basta chegar ao jogo e fazer um malabarismo, fazer um carrinho. É preciso trabalhar dia a dia para que seja possivel chegar ao dia do jogo e ganhar. Isso é que os adeptos querem, não querem saber quantos casos covid-19 tivemos e que problemas tivemos. Temos de respeitar e entrar para o campo sabendo o clube que reprentamos, sabendo as nossas responsabilidas. E que no fim é para ganhar o jogo", afirmou o "vice" do Benfica.