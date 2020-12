Jorge Jesus: "O Paços de Ferreira fez um golo que tinha de ser invalidado"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a vitória por 2-1 sobre o Paços de Ferreira.

Análise ao jogo: "É uma daquelas vitórias arrancada a ferros. Mais uma vez, voltámos a transformar uma desvantagem em vantagem. Na primeira parte podíamos ter decidido o jogo, tivemos muitas oportunidades para golo, mas a equipa não foi eficaz como é normalmente. O Paços de Ferreira teve um ressalto e fez um golo que tinha de ser invalidado, na minha opinião. O Diaby tira a visão ao Vlachodimos. Já vi várias vezes o lance e tinha de ser invalidado. Jogámos com uma equipa que sabíamos que ia ser difícil, uma equipa que joga para ganhar. Notou-se alguma falta de frescura física. Mas comecei a mexer no jogo, sabia que íamos ter vantagem. Estava a sentir que íamos fazer golo. Os jogadores do Paços já não tinham andamento para acompanhar a nossa intensidade. A entrada do Chiquinho ajudou um pouco o nosso posicionamento tático. Fizemos dois golos e foi uma vitória importante."

Opções para o meio-campo : "Sabia que face ao jogo de quinta-feira, não podia manter os mesmos jogadores do corredor central. Tinha de meter dois jogadores que não tivessem jogado na quinta e os dois que me davam mais confiança eram o Weigl e o Taarabt. O Adel esteve bem durante 60 minutos, depois começou a perder o gás. O Julian é um bom jogador com bola, mas no final já não me interessava um jogador bom com bola. Interessava mais um que jogasse à frente, perto dos avançados, a cobrir esse posicionamento, porque o Adel ia começar a ficar com algumas faltas de recuperação. Tinha de ter jogadores rápidos na pressão, como o Gabriel, e penso que as alterações foram fundamentais para mudar o jogo."

Golo ao cair do pano: "A equipa está com uma crença e uma alma muito grandes. Acredita que pode fazer golo a qualquer momento. Temos a mentalidade de lutar contra as dificuldades em todos os jogos, e isso aconteceu hoje, mas a equipa soube reagir. Foi uma vitória saborosa."