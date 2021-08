Jorge Jesus, o mercado e uma garantia: "O treinador tem sempre algo a provar"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Treinador do Benfica falou sobre o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz no jogo de terça-feira com o Spartak de Moscovo, referente à segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Regresso dos adeptos ao Estádio da Luz: "Este jogo de amanhã tem vários fatores, não só o desportivo, mas também por termos os nossos adeptos connosco pela primeira vez. Estamos ansiosos para que isso pudesse acontecer, vai acontecer amanhã. Espero que, como sempre, nos ajudem a passar a eliminatória para entrarmos no play-off, sabendo que o adversário perdeu o primeiro jogo mas ainda tem esta hipótese. Fizemos um bom resultado na Rússia, eles também podem pensar da mesma maneira cá. Vamos tentar que isso não aconteça. Acreditamos naquilo que estamos a fazer e que temos todas as condições para passar esta eliminatória. Com a ajuda dos adeptos acho que ainda será mais fácil."

Mercado ainda aberto: "Isto é jogo a jogo, quando a janela de mercado está aberta há sempre conversas em todas as equipas do mundo, entra um, sai o outro, temos de estar adaptados a isso. O nosso grande objetivo é pensar jogo a jogo. Queremos garantir a entrada no play-off, que é o que nos interessa."

Caráter especial: "Para mim é especial, porque ao fim de um ano é o primeiro jogo que vou ter na Luz com público. Fui habituado a estar na Luz com 60 ou 65 mil adeptos a empurrarem-nos para a vitória. É um jogo especial por esse motivo. Se há mais algum motivo especial? Não há. Mas o jogo também tem a sua responsabilidade, queremos derrotar o rival para passarmos ao play-off."

Sente que ainda tem algo a provar? "Poderia dizer que não tenho nada a provar, porque o meu currículo diz tudo. Mas eu digo agora que o treinador tem algo a provar todos os dias, seja qual for o passado dele, o treinador tem de provar a sua qualidade e os objetivos todos os dias. Estou a trabalhar no Benfica."