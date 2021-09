Jorge Jesus: "O Dínamo Kiev é tão forte como o Barcelona e o Bayern"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo frente ao Dínamo Kiev, na Ucrânia, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida arranca às 20h00 de terça-feira.

Dínamo Kiev no mesmo patamar que as outras equipas do grupo: "Podemos olharmos para o Dínamo Kiev como a equipa mais fraca. Mas não é. Têm o treinador mais titulado do Mundo. Tenho um respeito muito grande por ele. Metade da seleção da Ucrânia joga no Dínamo. Vamos jogar contra uma grande equipa. Para mim, o Dínamo Kiev é tão forte como o Barcelona e como o Bayern. É a mesma coisa? Claro que é a mesma coisa. Não olho para o Dínamo de forma diferente. Zero!

Ideia de jogo do treinador adversário: "A grande maioria dos treinadores têm a mesma ideia do senhor Lucescu. Acreditam no sistema e trabalham-no a 100%. Tem razão. É o treinador com mais títulos. Nós conhecemos a ideia de jogo dele. Dificilmente mudará de sistema. Vamos jogar contra uma boa equipa. Eu não sinto essa diferença. A começar no treinador..."