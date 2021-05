Jorge Jesus: "O Benfica ainda pode ganhar um título, o nosso rival..."

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao clássico de quinta-feira com o FC Porto, com início marcado para as 18h30.

Motivação: "Quando não consegues alcançar os objetivos e estás numa equipa como o Benfica, toda a estrutura, jogadores e treinadores têm de estar motivados. Estes grandes clubes têm de ganhar todos os jogos até se perderem os objetivos. Essa questão não se coloca. O Benfica ainda tem uma final para jogar, ainda não perdeu todos os objetivos. O nosso rival de amanhã [quinta-feira] é que já não tem objetivos. Nós ainda temos um que é curto, mas ainda é uma final."

Luta pelo segundo lugar: "O jogo é importante para as duas equipas. Cada uma com o mesmo objetivo de poder ficar diretamente ligado à Champions, e outro ainda a sonhar com a possibilidade de chegar ao primeiro lugar, que não é o Benfica. É 50 por cento para cada equipa. O Benfica ainda pode ganhar um título, e o FC Porto já não pode ganhar título nenhum."

Vê o FC Porto fora do título? "O FC Porto, neste momento, das três equipas que estão na frente, ainda pode sonhar com o primeiro lugar. Nós também podemos sonhar enquanto for matematicamente possível. Não podemos ir contra a matemática."