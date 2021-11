Jorge Jesus: "O Bayern também não é forte em tudo"

Jorge Jesus, treinador do Benfica

Redação com Lusa

Declarações de Jorge Jesus na antevisão do Bayern-Benfica, da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de terça-feira, para a Liga dos Campeões, frente ao Bayern, a goleada, por 5-0, sofrida pela equipa bávara diante do Borussia M'Gladbach foi assunto.

Jorge Jesus assumiu que viu esse encontro, no qual os bávaros foram goleados, e que o que retirou, em conjunto com os primeiros 70 minutos da partida no Estádio da Luz, foi que "o Bayern também não é forte em tudo" e que o Benfica tem de melhorar "em termos de duração de jogo".

"É uma equipa como o Benfica, que defende com poucos jogadores e quando tem equipas fortes a sair [na transição ofensiva] pode ser surpreendida. E tentar melhorar mais em termos de duração de jogo, que foi aquilo que não fizemos depois do 2-0. Depois do 2-0 o nosso balão murchou e isso é que não pode acontecer", apontou.

Ainda assim, Jorge Jesus assumiu que o Benfica vai para o jogo na Allianz Arena, em Munique, "sabendo, pensando que pode ganhar", mas também que vai enfrentar "uma equipa que vai pôr cenários completamente diferentes", aos quais a equipa não está habituada.

No entanto, frisou que "não é este jogo que vai definir" um eventual apuramento do Benfica para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Os jogos que passam pelo apuramento desta fase de grupos para o Benfica vão ser o próximo jogo, com o Barcelona, e o último, com o Dínamo Kiev. Não tenho dúvida nenhuma", concluiu.