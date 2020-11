Jorge Jesus: "Nunca mais quero recordar a tristeza da minha última final no Jamor"

Antes do duelo com o Paredes, o treinador do Benfica recordou a final perdida ao serviço do Sporting em 2018, frente ao Aves, semanas depois do ataque à Academia de Alcochete.

Magia da Taça de Portugal: "A Taça é um troféu pelo qual eu e todos os fãs de futebol têm muito carinho. Tanto para as grandes equipas como as que não são tão grandes isto faz parte de uma competição que é a festa do futebol português, hoje não tanto por causa da covid-19, não dá oportunidade a que as pessoas possam assistir aos jogos, é um jogo e uma eliminatória com um semblante diferente de um jogo de campeonato. Vamos com a nossa responsabilidade, independentemente do Paredes ser de um escalão inferior, estão em segundo, em seis jogos ganharam três e empataram dois, têm um treinador que está há cinco anos com a equipa, tem pretensões de subir de divisão e é só um jogo. A Taça traz muitas surpresas, estamos preparados para ela, sempre com respeito pelo nosso adversário. Só não digo que será uma festa porque sem adeptos não há festa. Queremos demonstrar o nosso poder e queremos passar de eliminatória, é uma das provas do nosso calendário pela qual temos carinho e uma responsabilidade muito grande. Não direi que queremos estar no Jamor, porque agora não sei se é o Jamor..."

Muitos jogadores nas seleções: "O facto de os jogadores estarem fora... Tenho-me habituado ao longo destes quatro meses. Estiveram 11 dias fora, são jogadores que chegaram a conta-gotas, uns mais fatigados do que outros, uns fizeram três jogos, outros só fizeram dois. São jogadores que vou tirar do risco deste jogo".

Recordações da final de 2018, o Sporting-Aves: "Só vou recordar isso quando chegar à final, não sei se é no Jamor, sequer... Vou ser capaz de me lembrar da tristeza que tive no Jamor, na última final, nunca mais me quero recordar dessa final na minha história como treinador. Não por ter perdido, mas por tudo o que se passou antes. Neste momento não se vai colocar isso, falta muito tempo para se pensar na final".