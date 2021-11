Jorge Jesus: "Novo treinador não é problema meu, é do Barcelona"

Declarações de Jorge Jesus, do Benfica, após a derrota diante do Bayern (5-2), em jogo a contar pela 4.ª jornada da Liga dos Campeões, esta terça-feira, na Allianz Arena.

Benfica em Barcelona: "Não é assim tão verdade que o Benfica tenha de vencer o jogo no Camp Nou... Se o Benfica vencer fica muito próximo do apuramento. Mas desde que pontue, vai sempre para o último jogo em vantagem em relação à equipa do Barcelona porque na última jornada eles jogam aqui em Munique. Estamos a fazer contas um pouco a frente, mas as contas são feitas assim. Estamos a discutir uma decisão do apuramento com o Barcelona, não é com outra equipa. Temos essa chance".

Troca de treinador no Barcelona: "O facto do treinador ter mudado não é problema meu é do Barcelona".