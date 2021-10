Jorge Jesus: "Não vamos para o jogo a pensar que vamos ser goleados"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na antevisão à receção ao Bayern, da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Poderio do adversário: "Temos consciência do adversário que nos calhou. É a equipa mais forte do mundo, na opinião de muita gente. Eu penso assim. O PSG pode ter melhores jogadores, mas o Bayern é o melhor coletivo. Ninguém nos tira a ambição de que podemos discutir o jogo, vamos tentar fazer isso. Tenho a certeza absoluta que não vai ser um 0-0, porque o Bayern marca golos em todos os jogos. E sabemos que vamos estar por baixo muitas vezes, temos de saber conviver com isso. Mas preparamos a equipa para discutir o jogo. Se pudesse, escolhia os três pontos. Se não puder, um ponto já é bom."

Será possível surpreender o Bayern? "O Barcelona sabia que o Benfica tem podia, mas não pensava que pudéssemos fazer o jogo que fizemos. O Bayern já tem o dado de termos vencido o Barcelona por 3-0. Já estão alerta. Acredito que não vão ser apanhados de surpresa, como foi o Barcelona."

Na cabeça do treinador há a hipótese de o Benfica ser goleado? "Pode haver na cabeça de muitas pessoas, mas do treinador e dos jogadores não há. Nem da massa associativa, penso. Nós acreditamos que temos possibilidade de sair do jogo com pontos. E amanhã vou lançar uma equipa para a frente, não é para trás. Com jogadores criativos, rápidos. Não vamos para o jogo a pensar que vamos ser goleados. Acreditamos na nossa capacidade."